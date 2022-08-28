"Вітаю вболівальників із надзвичайно важливою перемогою. Ми грали проти дуже сильного суперника, нам протистояв дуже хороший тренер – Віктор Скрипник.

Переможний гол на останніх секундах надихнув Вірта на забіг у стилі Клоппа – відеоогляд матчу Ворскла – Верес – 1:2

Упродовж перших пів години Ворскла могла закривати цю гру. На щастя, ми вистояли. Богдан Когут виручав багато. В нас у цей час було багато браку, програвали підбори. Суперник повністю переважав нас на стандартах. Лише у заключній п‘ятнадцятихвилинці тайму ми заспокоїлися. Почали створювати. У Віталія Дахновського навіть був прекрасний шанс, який він не реалізував.

В перерві наголошували саме на тому, що треба вигравати боротьбу, вмикати швидкість. І у другому таймі команда дійсно хотіла грати на перемогу. Билися до кінця. І, мабуть, футбольний бог теж був на нашому боці. Для нас це дуже важливо – обігрувати такі команди. Якщо далі гратимемо з такою самовіддачею – продовжимо набирати очки", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, рівняни, поступаючись по ходу матчу, зуміли зрівняти рахунок, а за мить до фінального свистка видряпали перемогу у полтавців.

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