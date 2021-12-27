Колишні футболісти та тренери київського клубу вирішили з'ясувати стосунки на футбольному полі.

Олександр Хацкевич, Максим Шацьких та Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Легенди та ветерани київського Динамо вирішили востаннє у 2020-му році зіграти у футбол.

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Олег Саленко, Олександр Хацкевич, Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Сергій Федоров, Олександр Алієв та інші екс-гравці "біло-синіх" провели Новорічний поєдинок на базі киян. До слова, у складі команд ветеранів вийшли також сини Алієва і Хацкевича, а за суперника зіграв син Саленка.

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