Знаменитості Динамо зіграли Новорічний матч на базі киян – Хацкевич теж взяв участь
06:30 - Читать на русском
Колишні футболісти та тренери київського клубу вирішили з'ясувати стосунки на футбольному полі.
Легенди та ветерани київського Динамо вирішили востаннє у 2020-му році зіграти у футбол.
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Олег Саленко, Олександр Хацкевич, Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Сергій Федоров, Олександр Алієв та інші екс-гравці "біло-синіх" провели Новорічний поєдинок на базі киян. До слова, у складі команд ветеранів вийшли також сини Алієва і Хацкевича, а за суперника зіграв син Саленка.
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