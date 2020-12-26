УЄФА опублікував оновлений рейтинг найкращих клубів за всю історію Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів (1955-2020). Київське Динамо опинилося на 11-й позиції рейтингу з 255-ма очками, провівши в турнірі 37 сезонів. Кияни зіграли в Лізі/Кубку чемпіонів 242 поєдинки, в яких 101 раз святкували перемогу, 53 рази грали внічию і 88 разів програли. Різниця голів – 344 на 297.

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Зауважимо, за кожну перемогу команді нараховувалося 2 очки, за нічию – 1. Матчі, які перейшли у серію пенальті, теж вважалися нічийними – кожна команда отримувала по одному балу, інформує офіційний сайт УЄФА.

Цікаво, що Динамо посіло найвищу позицію серед усіх клубів, які ніколи не вигравали Лігу/Кубок чемпіонів. Всі представники топ-10 мають мінімум по дві перемоги в турнірі. Як відомо, кияни двічі доходили до півфіналу КЄЧ та одного разу – до 1/2 ЛЧ. До слова, лідером рейтингу з великим відривом став мадридський Реал, на другому місці – Баварія, а Барселона опинилася третьою.

Що стосується іншого українського гранда, то Шахтар розмістився одразу за топ-30. "Гірники" перебувають на 31-позиції рейтингу (136 матчів, 54 перемоги, 30 нічиїх та 52 поразки), набравши 138 залікових пунктів.

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