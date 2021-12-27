Знаменитости Динамо сыграли Новогодний матч на базе киевлян – Хацкевич тоже принял участие
06:30 - Читати українською
Бывшие футболисты и тренеры киевского клуба решили выяснить отношения на футбольном поле.
Легенды и ветераны киевского Динамо решили последний раз в 2020 году сыграть в футбол.
Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов
Олег Саленко, Александр Хацкевич, Иван Яремчук, Сергей Коновалов, Сергей Федоров, Александр Алиев и другие экс-игроки "бело-синих" провели Новогодний поединок на базе киевлян. К слову, в составе команд ветеранов вышли также сыновья Алиева и Хацкевича, а за соперника сыграл сын Саленко.
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