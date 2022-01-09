Колишній півзахисник збірної Аргентини знову став гравцем Інтернасьйоналя, за який раніше провів 517 матчів,забив 95 голів і виграв 13 трофеїв. Контракт зі знаменитим хавбеком розрахований на 4 місяці, повідомляє офіційний сайт Інтернасьйоналя.

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Після цього 40-річний Д'Алессандро офіційно завершить кар'єру. Андрес виступав за Інтернасьйонал з 2008-го по 2020-й з перервою на оренду в Рівер Плейт. Також пограв за Сарагосу, Вольфсбург, Портсмут і Сан-Лоренсо. Останнім його клубом був уругвайський Насьональ.

Зауважимо, Д'Алессандро є кумиром Тайсона, який минулого року перебрався з Шахтаря в Інтернасьйонал. Тоді бразилець отримав ігрову футболку з 10-м номером від свого новоспеченого партнера.

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