Бывший полузащитник сборной Аргентины снова стал игроком Интернасьоналя, за который ранее провел 517 матчей, забил 95 голов и выиграл 13 трофеев. Контракт со знаменитым хавбеком рассчитан на 4 месяца, сообщает официальный сайт Интернасьоналя.

Дженоа завершила трансфер родственника легендарного нападающего 90-х

После этого 40-летний Д'Алессандро официально завершит карьеру. Андрес выступал за Интернасьонал с 2008-го по 2020-й с перерывом на аренду в Ривер Плейт. Также поиграл за Сарагосу, Вольфсбург, Портсмут и Сан-Лоренсо. Последним его клубом был уругвайский Насьональ.

Заметим, Д'Алессандро является кумиром Тайсона, в прошлом году перебравшимся из Шахтера в Интернасьонал. Тогда бразилец получил игровую футболку с 10-м номером от своего новоиспеченного партнера.

"У Тайсона були капризи маленької дитини": екс-капітан Карпат – про США, зламаний ніс Іщенка і Димінського у роздягальні