Жирона здобула перемогу над Сельтою у матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Віктор Циганков та Артем Довбик опинилися в стартовому складі каталонської команди. Утім, українцям відзначитися не вдалося.

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Артем мав кілька гарних моментів ще в першій половині гри. Двічі Довбик намагався пробити головою, але голкіпер Сельти зреагував. Врешті-решт Жирона забила. Гол у свій актив записав Порту. На 25 хвилині свій шанс отримав Циганков, але пробив занадто високо.

Завдяки перемозі команда Мічела повернулася на перше місце з 55 балами. Сельта наразі посідає 16 місце з 17 очками.