Жирона одержала победу над Сельтой в матче 22-го тура чемпионата Испании. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Виктор Цыганков и Артём Довбик оказались в стартовом составе каталонской команды. Впрочем, украинцам отличиться не удалось.

Жирона вернула лидерство, приблизив Бенитеса к отставке – Довбика остановил сейв тура, Цыганков упустил супершанс

Артём имел несколько хороших моментов еще в первой половине игры. Дважды Довбик пытался пробить головой, но голкипер Сельты отреагировал. В конце концов, Жирона забила. Гол в свой актив записал Порту. На 25-й минуте свой шанс получил Цыганков, но пробил слишком высоко.

Благодаря победе команда Мичела вернулась на первое место с 55 баллами. Сельта занимает 16 место с 17 очками.