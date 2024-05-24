У новому сезоні Жирона гратиме у формі від Puma, інформує Diario Sport. Новаторський та інноваційний дизайн, виконаний у червоно-білих тонах, характерних для клубу, але без звичних вертикальних ліній – їх замінять хвилі. Саме їх можна побачити на емблемі міста, ці хвилі представляють його води.

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Повідомляється, що Жирона хотіла презентувати цей комплект у матчі останнього туру Ла Ліги з Гранадою, але, зрештою, ця ініціатива провалилася. Уболівальникам доведеться набратися терпіння і дочекатися історичного сезону 2024/25, в якому каталонці вперше у своїй історії зіграють у Лізі чемпіонів.