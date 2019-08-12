Озіл та Колашинац розв'язали війну кримінальних кланів: будинки гравців Арсенала під охороною – є перші затримання

Недавня сутичка футболістів Арсенала з грабіжниками спровокувала неочікувані наслідки.

Головний тренер "канонірів" Унаї Емері не взяв на матч проти Ньюкасла (1:0) захисника Сеада Колашинаца та хавбека Месута Озіла, аргументуючи це безпекою футболістів, і він мав рацію.

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25 липня Озіл на своєму авто (Mercedes G-Class) був атакований грабіжниками. Двоє невідомих на скутерах зупинили авто Месута. На щастя для німця, в машині також перебував його товариш Сеад Колашинац, який, озброївшись лише кулаками, без вагань вийшов з автомобіля і кинувся на злочинців. Грабіжники мали з собою ножі, але боснійцю вдалось їх відлякати (недаремно його називають "Танк").

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) 25 липня 2019 р.

Напад викликав великий резонанс у футбольних колах. Деякі фанати лондонського клубу навіть пропонували за такий жест хоробрості нагородити боснійця капітанською пов'язкою, яку зараз в Арсеналі носить Граніт Джака. Сам герой інциденту поспішив запевнити вболівальників, що з ним і з Озілом все в порядку, опублікувавши пост в Instagram.

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На перший погляд може здатись, що інцидент вичерпаний, гравці цілі, вболівальники отримали нового героя і ніби всі щасливі, але ситуація набрала нових обертів.

Після нападу за футболістів заступились представники східноєвропейських кримінальних угрупувань, повідомляє Daily Mail. Вони заявили своїм західним "колегам", що гравці перебувають під їхнім "крилом" і зачіпати їх не варто. Натомість протилежний кримінальний клан сприйняв це як погрозу, і пообіцяв, що не залишить тепер "канонірів"у спокої.

"Щоб довести свої серйозні наміри, бандити стали ще більше погрожувати гравцям Арсеналу. Вважалося, що спочатку грабіжники хотіли заволодіти їхніми годинниками та коштовностями, але тепер вони заявили, що хочуть забрати все у Месута та Сеада", – повідомило джерело наближене до футболістів.

Невдовзі до будинку німецького хавбека та сербського захисника поліція приставила цілодобову охорону. За інформацією видання The Sun Колашинац відправив свою дружину з Лондона в Німеччину, щоб вберегти від ймовірного повторного нападу.

4 серпня біля помешкання Озіла правоохоронці затримали двох осіб, які влаштували словесну перепалку між собою. Поліція не виключає, що чоловіки можуть бути причетні до нападу на футболістів.

"Спокій та безпека наших гравців і їхніх сімей завжди є головним пріоритетом, і ми прийняли рішення залишити Месута та Сеада поза грою (йдеться про матч проти Ньюкасла – прим.). Ми підтримуємо зв'язок з поліцією і надаємо гравцям та їхнім родинам постійну підтримку.

Ми з нетерпінням чекаємо повернення гравців до нормального тренувального режиму якомога швидше", – заявили у клубі.

Чи зможуть Озіл та Колишинац зіграти у наступному матчі Арсенала проти Бернлі – поки невідомо. Поєдинок відбудеться 17 серпня, початок о 14:30.

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