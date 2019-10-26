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Озіл може перейти в клуб Бекхема – зірковий хавбек незадоволений ставленням Емері

17:54 80 Читать на русском
Озіл може перейти в клуб Бекхема – зірковий хавбек незадоволений ставленням Емері
Месут Озіл / TalkSport

Півзахисник Арсенала Месут Озіл готовий розглянути варіант з переходом в інший клуб, якщо найближчим часом не отримає ігрової практики від наставника "канонірів" Унаї Емері.

Зірковий футболіст був дуже незадоволений, коли дізнався, що наставник "канонірів" Унаї Емері не вніс його в заявку на матч Ліги Європи проти Віторії. 31-річний хавбек задумався про те, щоб покинути Арсенал, якщо ставлення до нього не зміниться, інформує Bleacher Report.

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Чемпіон світу-2014 вже цієї зими може переїхати в МЛС, де у його послугах зацікавлені ДС Юнайтед та Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем. Очікується, що Арсенал не буде проти такого розвитку подій і відпустить Озіла за мінімальну компенсацію, адже "каноніри" не хочуть платити 350 тисяч фунтів щотижня гравцю, який не виходить на поле.

Зазначимо, що в цьому сезоні Месут Озіл зіграв за Арсенал лише 5 матчів у всіх турнірах. Його контракт з лондонським клубом чинний до літа 2021 року.

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