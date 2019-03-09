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Злодій зробив селфі під час пограбування будинку Роджерса

15:48 412 Читать на русском
Злодій зробив селфі під час пограбування будинку Роджерса
Брендан Роджерс / reuters

Новоспечений тренер Лестера Брендан Роджерс став жертвою грабіжників.

Днями повідомлялось про пограбування будинку в Глазго, де проживає сім'я північноірландського спеціаліста Брендана Роджерса.

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Дружина Брендана та пасербиця (нерідна донька Брендана – прим. Футбол 24) Роджерса були змушені забарикадуватися у ванній кімнаті після випадкової зустрічі зі злочинцями. Під час інциденту Роджерса в будинку не було.

Злодії винесли декілька ящиків, у яких, найімовірніше, знаходилися особисті речі Брендана. Зокрема, більшість медалей, які він завоював на чолі Селтіка.

Через кілька днів після пограбування у мережі з'явилася світлина, на якій людина в масці зробила селфі на тлі весільного фото родини Роджерсів. У поліції сподіваються, що ця фотографія допоможе слідству якнайшвидше знайти грабіжників.

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Теги
Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс Селтік Селтік
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