Вор сделал селфи во время ограбления дома Роджерса

Новоиспеченный тренер Лестера Брендан Роджерс стал жертвой грабителей.

На днях сообщалось об ограблении дома в Глазго, где проживает семья североирландского специалиста Брендана Роджерса.

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Жена Брендана и падчерица (неродная дочь Брендана – прим. Футбол 24) Роджерса были вынуждены забаррикадироваться в ванной комнате после случайной встречи с преступниками. Во время инцидента Роджерса в доме не было.

Воры вынесли несколько ящиков, в которых, скорее всего, находились личные вещи Брендана. В частности, большинство медалей, которые он завоевал во главе Селтика.

Через несколько дней после ограбления в сети появилась фотография, на которой человек в маске сделал селфи на фоне свадебного фото семьи Роджерсов. В полиции надеются, что эта фотография поможет следствию быстрее найти грабителей.

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