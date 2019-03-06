Роджерс став жертвою грабіжників – його родина забарикадувалася у ванній кімнаті під час злочину

Новоспечений наставник Лестера Брендан Роджерс потрапив у епіцентр неприємної ситуації.

Як повідомляє Sky Sports, дружина та пасербиця (нерідна донька Брендана – прим. Футбол 24) Роджерса були змушені забарикадуватися у ванній кімнаті, коли випадково зустрілися з грабіжниками, які "чистили" будинок родини Роджерсів у Глазго посеред ночі.

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Північноірландського фахівця під час пограбування вдома не було. Грабіжники злякалися криків дружини та доньки та втекли, проте встигли винести із будинку декілька ящиків, у яких, найімовірніше, знаходилися особисті речі Брендана. Зокрема, більшість медалей, які він завоював на чолі Селтіка (під час роботи з "кельтами" Роджерс здобув сім трофеїв).

Поліція Шотландії вже повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом зазначеного злочину.

Нагадаємо, півзахисник Карпат Мар'ян Швед взимку підписав контракт із Селтіком, але приєднається до шотландського клубу після закінчення нинішнього сезону.

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