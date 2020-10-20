"Златан не просто забиває голи": відомий італійський тренер пояснив, чому Ібрагімовіч кращий за Роналду
Колишній тренер Інтера, Мілана та Ювентуса Альберто Дзаккероні переконаний, що Златан Ібрагімовіч має більший вплив на гру, ніж Кріштіану Роналду.
"Я тренував багатьох великих чемпіонів у своїй кар'єрі – Олівера Бірхоффа, Джорджа Веа, Адріано. Єдине моє співчуття полягає в тому, що мені не довелося попрацювати зі Златаном Ібрагімовичем.
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Златан – вічний. Я досі не розумію, чому у нього немає жодного "Золотого м'яча". В Італії він вплинув на розклад сил сильніше, ніж Роналду. Немає нічого дивного, що багато молодих гравців з моменту його приходу в Мілан сильно додали. Златан не просто забиває голи, він вселяє впевненість в партнерів, і тягне на собі команду в складні моменти", – наводить слова Дзаккероні Football Italia з посиланням на Il Giornale.
До слова, Ібрагімовіч через коронавірус зіграв лише у 3 матчах цього сезону, записавши до свого активу 5 голів у складі Мілана. Кріштіану ж відіграв у 2 матчах Ювентуса у цьому сезоні, відзначившись 3 забитими м'ячами.
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