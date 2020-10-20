"Я тренував багатьох великих чемпіонів у своїй кар'єрі – Олівера Бірхоффа, Джорджа Веа, Адріано. Єдине моє співчуття полягає в тому, що мені не довелося попрацювати зі Златаном Ібрагімовичем.

"Вас відзлатанали": Мілан потролив Інтер після перемоги в дербі

Златан – вічний. Я досі не розумію, чому у нього немає жодного "Золотого м'яча". В Італії він вплинув на розклад сил сильніше, ніж Роналду. Немає нічого дивного, що багато молодих гравців з моменту його приходу в Мілан сильно додали. Златан не просто забиває голи, він вселяє впевненість в партнерів, і тягне на собі команду в складні моменти", – наводить слова Дзаккероні Football Italia з посиланням на Il Giornale.

До слова, Ібрагімовіч через коронавірус зіграв лише у 3 матчах цього сезону, записавши до свого активу 5 голів у складі Мілана. Кріштіану ж відіграв у 2 матчах Ювентуса у цьому сезоні, відзначившись 3 забитими м'ячами.

Ібра – король без корони, обережний оптимізм Динамо і Шахтаря, стражденний Ліверпуль, парадокси Моурінью – огляд вікенду