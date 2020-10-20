"Я тренировал многих великих чемпионов в своей карьере – Оливера Бирхоффа, Джорджа Веа, Адриано. Единственное мое сожаление заключается в том, что мне не пришлось поработать со Златан Ибрагимович.

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Златан – вечный. Я до сих пор не понимаю, почему у него нет ни одного "Золотого мяча". В Италии он повлиял на расклад сил сильнее, чем Роналду. Нет ничего удивительного, что множество молодых игроков с момента его прихода в Милан сильно прибавили. Златан не просто забивает голы, он вселяет уверенность в партнеров и тянет на себе команду в сложные моменты", – приводит слова Дзаккерони Football Italia со ссылкой на Il Giornale.

К слову, Ибрагимович из-за коронавируса сыграл лишь в 3 матчах этого сезона, записав в свой актив 5 голов в составе Милана. Криштиану же сыграл в 2 матчах Ювентуса в этом сезоне, отметившись 3 забитыми мячами.

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