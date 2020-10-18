"Вас відзлатанали": Мілан потролив Інтер після перемоги в дербі
10:28 - Читать на русском
Мілан продовжив добивати Інтер навіть після перемоги в матчі 4 туру Серії А (2:1).
Офіційний Twitter "россонері" опублікував світлину присвячену перемозі над принциповим суперником.
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"Вас відзлатанали", – йдеться під світлиною, яка символізує тріумф Мілана. Таким чином червона частина міста нагадала про головного героя дербі – Златана Ібрагімовіча.
До слова, Мілан здобув максимум очок у 4 турах Серії А і йде лідером турнірної таблиці.
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