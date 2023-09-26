"Історія була наступна. Після однієї з ігор за дубль пішли ми із хлопцями в клуб Vodka Grill на Позняках. Там у наших знайомих виник словесний конфлікт з однією компанією. Ми вплуталися у це й натрапили на якогось борця, який нам трішки надавав. У мене розсічення було на лобі, а у Вадима Солдатенка зламаний ніс.

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На наступний день був вихідний, а потім ми приїхали на базу Динамо, аби показатися лікарю. Він нас оглянув і сказав, що треба їхати в "Борис", бо треба було шви накладати. Ну, і ми додумалися поїхати в лікарню в екіпіровці Динамо, а не в цивільному одязі. Сидимо на поверсі вже, чекаємо, поки лікар нас прийме. І тут на поверх заходить Ігор Михайлович з лікарем та своєю охороною. Ми капюшони натягнули, а він підходить, підіймає наші підборіддя та каже: "О, пацани, привіт! А що ви тут?". Ми: "Здрасьтє".

Намагалися щось на ходу придумати, але, вочевидь, Суркіс не дуже нам повірив. Відправив нас на розмову до начальника охорони Динамо. Він нам одразу сказав: "Хлопці, краще одразу кажіть правду, бо все одно ми перевіримо та дізнаємося". Довелося розповідати, як було діло насправді. Вже після цих подій викликав нас Суркіс до себе на килим та дав дуже хорошого прочухану. Плюс оштрафував на три зарплати", – зізнався Казаков в інтерв'ю Українському футболу.

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