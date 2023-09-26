"История была следующая. После одной из игр за дубль пошли мы с ребятами в клуб Vodka Grill на Позняках. Там у наших знакомых возник словесный конфликт с одной компанией. Мы ввязались в это и наткнулись на какого-то борца, который нам немного надавал. У меня рассечение было на лбу, а у Вадима Солдатенко сломанный нос.

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На следующий день был выходной, а потом мы приехали на базу Динамо, чтобы показаться врачу. Он нас осмотрел и сказал, что надо ехать в "Борис", потому что надо было швы накладывать. Ну, и мы додумались поехать в больницу в экипировке Динамо, а не в гражданской одежде. Сидим на этаже уже, ждем, пока врач нас примет. И тут на этаж заходит Игорь Михайлович с врачом и своей охраной. Мы капюшоны натянули, а он подходит, поднимает наши подбородки и говорит: "О, пацаны, привет! А что вы здесь?". Мы: "Здрасьте".

Пытались что-то на ходу придумать, но, очевидно, Суркис не очень нам поверил. Отправил нас на разговор к начальнику охраны Динамо. Он нам сразу сказал: "Ребята, лучше сразу говорите правду, потому что все равно мы проверим и узнаем". Пришлось рассказывать, как было дело на самом деле. Уже после этих событий вызвал нас Суркис к себе на ковер и дал очень хорошую взбучку. Плюс оштрафовал на три зарплаты", – признался Казаков в интервью Украинскому футболу.

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