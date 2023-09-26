"Ми були з Динамо на турнірі у Конотопі, і після гри тренери нас з хлопцями спіймали у готелі, як ми курили траву. Нас було осіб вісім-десять, а відрахували з Динамо лише мене та ще одного хлопця, Олега Бручинського.

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Перед тим, як мене вигнали, пам’ятаю тодішній директор академії Олександр Іщенко у телефонній розмові казав мені, що за мною будуть продовжувати слідкувати тренери Динамо, будуть їздити на усі ігри Арсенала і все таке. Мовляв, це тимчасове заслання. На практиці, нічого такого не було.

Ще й Іщенко мені обіцяв знайти команду. Я чекав місяць чи півтора, але так і не дочекався від нього ніякої інформації. Знаючи про мою ситуацію, мені зателефонував тренер Арсенала Олег Волотек та запросив до команди. Бручинський, до речі, тоді також зі мною перейшов до Арсенала", – поділився Казаков у інтерв'ю Українському футболу.

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