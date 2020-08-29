Півзахисник Челсі Хакім Зієш без особливої радості пригадуватиме свій перший поєдинок за лондонців.

Новачок Челсі Хакім Зієш вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок проти Брайтона (1:1), але не зміг дограти до фінально свистка.

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На 59-й хвилині 27-річний хавбек покинув поле накульгуючи, повідомляє The Sun. Варто відзначити, що це був перший поєдинок Хакіма у футболці "синіх".

Нагадаємо, Челсі придбав Зієша у Аякса за 40 млн євро. У минулому сезоні півзахисник зіграв за амстердамців 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 голів.

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