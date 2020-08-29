Брайтон приймав Челсі в рамках підготовки до нового сезону АПЛ.

Товариський матч

Брайтон – Челсі – 1:1

Голи: Гросс, 90 (пен.) – Вернер, 4

Челсі офіційно підписав Тьягу Сілву

Челсі прогнозовано одразу заволодів ініціативою і вже на 4-й хвилині гості святкували взяття воріт. Символічно, що голом відзначився зірковий новачок команди Тімо Вернер. Це перший гол німецького форварда у футболці "синіх".

Лондонці володіли мініальною перевагою майже до фінального свистка, але за кілька хвилин до завершення матчу арбітр призначив пенальті. Таким чином Брайтону вдалось врятувати нічию.

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