Зиеш получил травму в своем дебютном матче за Челси
22:06 - Читати українською
Полузащитник Челси Хаким Зиеш без особой радости будет вспоминать свой первый поединок за лондонцев.
Новичок Челси Хаким Зиеш вышел в стартовом составе на товарищеский поединок против Брайтона (1:1), но не смог доиграть до финального свистка.
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На 59-й минуте 27-летний хавбек покинул поле прихрамывая, сообщает The Sun. Стоит отметить, что это был первый поединок Хакима в футболке "синих".
Напомним, Челси приобрел Зиеша у Аякса за 40 млн евро. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за амстердамцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.
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