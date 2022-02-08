"Я більше не повернусь у збірну, це моє остаточне рішення. Мені остаточно стало зрозуміло, як йдуть справи у збірній. Відтепер я буду зосереджений виключно на виступах за клуб.

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Зрештою, таке рішення тренера, і ви маєте його поважати. Я знаю про всю його брехню, тому не повернуся до збірної. Розумію і співчуваю фанатам, але так вже склалася ситуація", – цитує Зієша Goal.

Додамо, що хавбек Челсі не поїхав на КАН, а востаннє грав за збірну Марокко у червні минулого року. Головний тренер "атлаських левів" Вахід Халілходжич публічно звинуватив 28-річну зірку у регулярних порушеннях дисципліни і неповазі до команди. Загалом Зієш провів за Марокко 40 матчів та забив 17 м'ячів.

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