"Я больше не вернусь в сборную, это мое окончательное решение. Мне окончательно стало понятно, как обстоят дела в сборной. Теперь я буду сосредоточен исключительно на выступлениях за клуб.

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В конце концов таково решение тренера, и вы должны его уважать. Я знаю обо всей его лжи, поэтому не вернусь в сборную. Понимаю и сочувствую фанатам, но так уж сложилась ситуация", – цитирует Зиеша Goal.

Добавим, что хавбек Челси не поехал на КАН, а в последний раз играл за сборную Марокко в июне прошлого года. Главный тренер "атласских львов" Вахид Халилходжич публично обвинил 28-летнюю звезду в регулярных нарушениях дисциплины и неуважении к команде. Всего Зиеш провел за Марокко 40 матчей и забил 17 мячей.

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