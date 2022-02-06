Багатостраждальний камерунський КАН, який мав бути проведений ще у минулому році, нарешті дійшов до фіналу. У битві за титул чемпіона Африки зійшлися збірні Сенегалу та Єгипту, хоча для більшості планети це був матч Мане проти Салаха – ліверпульскої зіркової парочки. "Фараони" могли виграти восьмий КАН у своїй історії, але востаннє вони тріумфували аж 12 років тому – "леви" ж двічі виходили в фінал (зокрема, на попередньому чемпіонаті), але досі не знали смаку золота.

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Сенегал був явним фаворитом. Це покоління повинно було брати КАН ще у 2019-му, однак тоді команду зупинив Алжир. Підопічні Алью Сіссе запам'ятали те фіаско, тож матч проти Єгипту вони почали надзвичайно агресивно – настільки, що вже на 5-й хвилині Мане влетів у штрафний і заробив пенальті. Садьйо сам пішов виконувати "11-метровий". Нападник взяв шалений розбіг і з усієї сили вистрілив по центру, однак Абугабаль парирував! Цікаво, що перед ударом Салах щось нашептав своєму голкіперу.

Єгипет практично нічим не відповідав до середини першого тайму, а от Сенегал продовжував тиск. Щоправда, конкретних моментів виникало небагато: до 30-х хвилин можна пригадати тільки слабенький лонгшот Сарра (без проблем для Абугабаля) та дві класні атаки з прострілами все того ж Сарра на дальню стійку – в обох випадках Мане трішечки не встигав на замикання. В цілому, представники чорної частини Африки домінували, але не вистачало ідей у завершенні.

Єгипет дещо вирівняв гру в останні 15-20 хвилин. Не в останню чергу це стало можливим завдяки активізації Салаха – Мохамед приймав м'яч у глибині й намагався протягнути його на дриблінгу до воріт. Двічі це вдалося: на 31-й хвилині лідер "фараонів" переграв п'ятьох опонентів і пробив метрів з 18-ти (вийшло занадто слабко), а на 43-й він же влетів на правий край штрафного й бахнув у ближню дев'ятку – Менді врятував Сенегал! "Леви" одразу ж огризнулися класним дальнім ударом Куяте, однак м'яч пройшов поруч з правою стійкою.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм розпочався з нової хвилі атак сенегальців: на 50-й хвилині Гуйє пробивав з лівої половини карного майданчика з рикошетом від Фатхі (Абугабаль спіймав м'яч), а на 52-й простріл Буна Сарра не змогли вибити ні захисники, ні голкіпер – Мане зачепився за відскок, але Абугабаль у відчайдушному стрибку видряпав сферу з ніг Садьйо. Ще за чотири хвилини Дьєдью замикав простріл з правого флангу ударом в площину, однак воротар знову виручив єгиптян.

Карлуш Кейруш відреагував на такий старт потрійною заміною, випустивши на 59-й хвилині Зізо, Трезеге й Марвана Хамді (Мостафа Мохамед, Мармуш і Ель-Сулея покинули поле). Цей хід допоміг вирівняти хід матчу. Єгипет навіть почав огризатися моментами – так, на 69-й Трезеге замкнув подачу зі стандарту (вище воріт), а на 74-й Марван завдав удар головою з після навісу на лінію воротарського. М'яч пролетів поруч з правою стійкою!

В останній 15-хвилинці на полі було дуже нудно. Сенегал продовжував працювати першим номером, але "левів Теранги" вистачило лишень на кілька прострілів без завершення та один удар з лету в небо. Єгипет же чекав на контрвипади та контратаки – втім, нагод для випаду Салах і Ко не отримали. Найкраще в цей період працювали опорники та захисники "фараонів". Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми.

В першому з них Сенегал створив свої найкращі моменти. Всього через кілька секунд після стартового свистка свіжий Булай Діа полетів практично віч-на-віч з голкіпером – його наздогнали у штрафному, але удар в дальній кут накрити вже ніхто не встиг. Абугабаль парирував! На 100-й хвилині він знову врятував єгиптян, витягнувши замикання Бамба Дьєнга у праву дев'ятку. Після подачі з кутового на 101-й Мане пробивав головою, але тепер м'яч пройшов над поперечкою.

В другому овертаймі Єгипет підвищив оберти, довго тримаючи м'яч на чужій половині й отримуючи простір. Найкращими у цей період гри стали голкіпери – фантастичний Абугабаль на 116-й хвилині парирував гарматний постріл Бамба Дьєнга метрів з 30-ти у лівий кут, а Менді на 117-й витягнув удар Зізо з лінії штрафного під поперечку. Зрештою, додатковий час завершився. Переможця мала визначити серія пенальті.

Сенегал почав першим. До м'яча підійшов капітан Каліду Кулібалі – Абугабаль вгадав кут, але не встиг відбити. Зізо відповів ударом у протилежний від Менді кут. 1:1! Наступним бив Діалло – спокійно, точно в лівий нижній. Абдель Монем відповів у той же кут, але влучив у стійку! Втім, "леви" не скористалися шансом, адже постріл Буна Сарри парирував Абугамаль, а Марван Хамді зрівняв рахунок. 2:2!

Бамба Дьєнг вистрілив з 11-ти метрів влучно, в дев'ятку. 3:2. Лашін, який вийшов у овертаймі, пішов відповідати, але пробив бездарно! Низом, по центру, без проблем для Менді. Садьйо Мане належало добити Єгипет, що той і зробив потужним ударом в лівий нижній. 4:2! Сенегал вперше в історії стає чемпіоном Африки!

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