У мережі набирає популярності відео зі словами Мохамеда Салаха після матчу Сенегал – Єгипет.

Сенегал виграв Кубок Африки, здолавши єгиптян в серії післяматчевих пенальті. Форвард Ліверпуля не бив свій 11-метровий, позаяк до нього не дійшла черга – Салах мав виконувати 5-й пенальті.

Арбітр фіналу Кубка Африки розізлився на Салаха і демонстративно поставив його на місце

З'явилося відео, де Мохамед після гри втішає своїх засмучених партнерів по збірній.

"За 12 днів ми провели чотири матчі по 120 хвилин. Тепер це вже в минулому, ми повинні рухатися вперед. У березні ми знову зіграємо з Сенегалом та помстимося їм", – цитує Салаха CdS.

У березні Єгипет і Сенегал зустрінуться знову – в останньому раунді кваліфікації на ЧС-2022. Поєдинки відбудуться 23 та 29 березня. Переможець двоматчевої дуелі поїде в Катар на чемпіонат світу.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол