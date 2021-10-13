24-річному валлійцю поставили діагноз лімфома Ходжкіна 2 стадії (рак лімфатичної системи). Про це повідомила прес-служба "вишень".

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Нещодавно Брукс покинув табір збірної Уельсу і пройшов повноцінне медичне обстеження, яке і виявило хворобу. Вже наступного тижня розпочнеться курс лікування. Футболіст звернувся до вболівальників, подякувавши за підтримку.

Зауважимо, вінгер з 2017-го виступає за головну команду Уельсу, на Євро-2020 він провів три неповні зустрічі. У поточному сезоні Чемпіоншипу Девід Брукс взяв участь у 7 поєдинках та записав до свого активу гол.

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