Провансальський клуб оголосив про жахливу новину у своїх соцмережах. Рак обірвав життя культового функціонера, коли йому було 78 років.

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Тапі був бізнесменом, політиком, актором, співаком та телеведучим, однак для футбольних вболівальників він передусім екс-президент Марселя. Бернар очолював французький гранд з 1986 по 1994 роки, які виявилися одними з найкращих в історії клубу. "Олімпійці" п'ять разів поспіль ставали чемпіонами Франції, а також здобули свою наразі єдину перемогу в Кубку чемпіонів (1992/93).

Французькі ЗМІ повідомляють, що Тапі поховають у Марселі, який він називав "містом свого серця".

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