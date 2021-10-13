24-летнему валлийцу поставили диагноз лимфома Ходжкина 2 стадии (рак лимфатической системы). Об этом сообщила пресс-служба "вишен".

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Недавно Брукс покинул расположение сборной Уэльса и прошел полноценное медицинское обследование, которое и выявило болезнь. Уже на следующей неделе начнется курс лечения. Футболист обратился к болельщикам, поблагодарив за поддержку.

Заметим, вингер с 2017 года выступает за главную команду Уэльса, на Евро-2020 он провел три неполных встречи. В текущем сезоне Чемпионшипа Дэвид Брукс принял участие в 7 поединках и записал в свой актив гол.

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