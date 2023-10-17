Анонімний інформатор Корони в ефірі подкасту Cerbero зізнався, що вигадав інформацію про нелегальні ставки латераля Роми і збірної Польщі Ніколи Залевскі.

Зірочка Роми робив ставку на свою жовту картку – він її отримав на 90+4 хвилині

"Інформація неправдива, у мене немає жодних доказів. Я сказав повну нісенітницю. На що я розраховував? Корона сказав мені, що ми зустрінемося в Римі і поговоримо про компенсацію. Він запропонував 20 тисяч євро за інформацію без підтвердження. Я погодився через фінансові проблеми. Але я розумію, що вчинив аморально", – цитує ймовірного інформатора Gazzetta dello Sport.

Раніше Корона стверджував, що в минулому сезоні Залевскі навмисно заробив жовту картку в компенсований час матчу із Салернітаною, оскільки зробив ставку на цю подію. Представники Залевскі заперечували інформацію про те, що гравця викрили у ставках на футбольні матчі. Прокуратура також не проводила розслідування щодо поляка.

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