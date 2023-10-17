Анонимный информатор Короны в эфире подкаста Cerbero признался, что выдумал информацию о нелегальных ставках латераля Ромы и сборной Польши Николы Залевски.

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"Информация ложная, у меня нет никаких доказательств. Я сказал полную чушь. На что я рассчитывал? Корона сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о компенсации. Он предложил 20 тысяч евро за информацию без подтверждения. Я согласился из-за финансовых проблем. Но я понимаю, что поступил аморально", – цитирует предполагаемого информатора Gazzetta dello Sport.

Ранее Корона утверждал, что в прошлом сезоне Залевски намеренно заработал желтую карточку в компенсированное время матча с Салернитаной, поскольку сделал ставку на это событие. Представители Залевски отрицали информацию о том, что игрок был уличён в ставках на футбольные матчи. Прокуратура также не проводила расследование в отношении поляка.

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