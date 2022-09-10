UFOA A U20, 1/2 фіналу

Мавританія U-20 – Сенегал U-20 – 1:4

Голи: Ахмед, 64 – Діалло. П., 4, Діалло С., 18, Діуф, 74, 76

Динамо дозаявило на УПЛ легіонера, який не хотів повертатись в Україну

Вінгер Динамо Самба Діалло нині перебуває у розташуванні збірної Сенегалу U-20. І не просто перебуває, а своїми результативними діями активно допомагає команді підкорювати нові вершини. Так, у черговому матчі проти Мавританії, хавбек спричинився до розгрому суперника, забивши гол і віддавши асист.

В середині першого тайму Самба обігрався з партнером, отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і під тиском захисників пробив поміж ніг голкіперу. А за 15 хвилин до завершення матчу саме довжелезний філігранний пас динамівця зі своєї половини через півполя вивів Діуфа сам на сам з воротарем і поховав надії Мавританії на успіх.

Перемога дозволила Сенегалу вийти у фінал турніру, а також пробитись до фінальної фази наступного Кубка африканських націй у категорії U-20. У головному матчі Діалло і Ко зіграють проти Гамбії, яка обіграла Малі в іншому півфіналі.

Нагадаємо, для хавбека Динамо гол Мавританії став третім на турнірі. Раніше він вже забивав переможний м'яч Гамбії (з пенальті) і встиг відзначитись у воротах Ліберії.

"Ми не ПСЖ": гравець Динамо не закріпився у топ-чемпіонаті – тренер озвучив оригінальну мотивацію відмови