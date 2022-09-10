UFOA A U20, 1/2 финала

Мавритания U-20 – Сенегал U-20 – 1:4

Голы: Ахмед, 64 – Диалло. П., 4, Диалло С., 18, Диуф, 74, 76

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Вингер Динамо Самба Диалло в настоящее время находится в расположении сборной Сенегала U-20. И не просто находится, а своими результативными действиями активно помогает команде покорять новые вершины. Так, в очередном матче против Мавритании, хавбек приложил ногу к разгрому соперника, забив гол и отдав ассист.

В середине первого тайма Самба обыгрался с партнером, получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и под давлением защитников пробил между ног голкиперу. А за 15 минут до завершения матча именно длинный филигранный пас динамовца со своей половины через полполя вывел Диуфа один на один с вратарем и похоронил надежды Мавритании на успех.

Победа позволила Сенегалу выйти в финал турнира, а также пробиться в финальную фазу следующего Кубка африканских наций в категории U-20. В главном матче Диалло и Ко сыграют против Гамбии, обыгравшей Мали в другом полуфинале.

Напомним, для хавбека Динамо гол Мавритании стал третьим на турнире. Ранее он уже забивал победный мяч Гамбии (с пенальти) и успел отличиться в воротах Либерии.

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