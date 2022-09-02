Динамо дозаявило 19-річного сенегальця на УПЛ 2022/23. Його профіль з'явився на офіційному сайті ліги.

"Безкоштовно він не піде": Циганик – про небажання Діалло повертатися в Динамо

Діалло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував закордоном і навіть був на перегляді у Бресті, але не вразив французів. Була інформація про інтерес до Самби від кількох іноземних клубів та про небажання гравця повертатись в Україну.

Зауважимо, торік вінгер провів 15 матчів у чемпіонаті юнацьких команд, забивши 13 м'ячів. Також ефектно виступав у Юнацькій лізі УЄФА, після чого преса говорила про інтерес від Баварії та Манчестер Сіті. Контракт Самби з Динамо розрахований до 2026-го.

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