Зірку Ман Юнайтед відсторонили від команди – футболіст у відповідь накинувся на Тен Хага в соцмережах
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів, чому вінгер Джейдон Санчо не зіграв проти Арсенала.
"Ми не обрали Джейдона на матч проти "канонірів" на основі його результатів на тренуваннях. В Манчестер Юнайтед потрібно щодня показувати рівень. В атаці є варіанти, тому у цій грі Санчо не брав участі", – цитує наставника манкуніанців ESPN.
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Вінгер Манчестер Юнайтед миттєво відреагував на звинувачення головного тренера, опублікувавши пост в своїх соцмережах.
"Будь ласка, не вірте всьому, що читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які є абсолютно хибними. Цього тижня я дуже добре викладався на тренуваннях. Впевнений, що на це вплинули інші причини, в які не вдаватимуся.
Довгий час я був цапом-відбувайлом, але це несправедливо! Все, чого я хочу, – це грати з усмішкою на обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення тренерського штабу, граю з чудовими партнерами та вдячний за це і знаю, що кожен тиждень – це виклик. Я продовжу битися за цю емблему, що б не сталося", – написав гравець.
Нагадаємо, Джейдон приєднався до Манчестер Юнайтед у 2021 році за 85 мільйонів євро. В сезоні 2023/24 Санчо зіграв у всіх попередніх трьох матчах, виходячи на заміну.
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