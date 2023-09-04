"Ми не обрали Джейдона на матч проти "канонірів" на основі його результатів на тренуваннях. В Манчестер Юнайтед потрібно щодня показувати рівень. В атаці є варіанти, тому у цій грі Санчо не брав участі", – цитує наставника манкуніанців ESPN.

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Вінгер Манчестер Юнайтед миттєво відреагував на звинувачення головного тренера, опублікувавши пост в своїх соцмережах.

"Будь ласка, не вірте всьому, що читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які є абсолютно хибними. Цього тижня я дуже добре викладався на тренуваннях. Впевнений, що на це вплинули інші причини, в які не вдаватимуся.

Довгий час я був цапом-відбувайлом, але це несправедливо! Все, чого я хочу, – це грати з усмішкою на обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення тренерського штабу, граю з чудовими партнерами та вдячний за це і знаю, що кожен тиждень – це виклик. Я продовжу битися за цю емблему, що б не сталося", – написав гравець.

Нагадаємо, Джейдон приєднався до Манчестер Юнайтед у 2021 році за 85 мільйонів євро. В сезоні 2023/24 Санчо зіграв у всіх попередніх трьох матчах, виходячи на заміну.

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