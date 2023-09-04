Звезду Ман Юнайтед отстранили от команды – футболист в ответ набросился на Тен Хага в соцсетях
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал, почему вингер Джейдон Санчо не сыграл против Арсенала.
"Мы не выбрали Джейдона на матч против "канониров" на основе его результатов на тренировках. В Манчестер Юнайтед нужно ежедневно показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре Санчо не участвовал", – цитирует наставника манкунианцев ESPN.
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"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые являются абсолютно ложными. На этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться.
Долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо! Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с отличными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни случилось", – написал игрок.
Напомним, Джейдон присоединился к Манчестер Юнайтед в 2021 году за 85 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Санчо сыграл во всех предыдущих трех матчах, выходя на замену.
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