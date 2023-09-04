"Мы не выбрали Джейдона на матч против "канониров" на основе его результатов на тренировках. В Манчестер Юнайтед нужно ежедневно показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре Санчо не участвовал", – цитирует наставника манкунианцев ESPN.

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"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые являются абсолютно ложными. На этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться.

Долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо! Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с отличными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни случилось", – написал игрок.

Напомним, Джейдон присоединился к Манчестер Юнайтед в 2021 году за 85 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Санчо сыграл во всех предыдущих трех матчах, выходя на замену.

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