"Ми працюємо і робимо все щодня для таких моментів. Це спорт на найвищому рівні. Гра могла піти в будь-який бік. Очевидно, я дуже щасливий. Манчестер Юнайтед – чудова команда, яку дійсно добре тренують, і вони ускладнюють нам життя.

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Деклан Райс був видатним, але інші також. Він дав нам імпульс у моменти, коли команда цього потребувала. Те, як все завершилося, прекрасно. Ми домінували. Проти Фулхема була схожа історія. Команда заслуговує на більше. Мене захоплює бажання моїх гравців перемагати", – цитує Артету BBC.

Арсенал здобув перемогу над Манчестер Юнайтед у доданий час завдяки голам Райса та Габі Жезуса. Перед міжнародною паузою "каноніри" посідають п'яту сходинку, маючи у своєму активі 10 балів. Від першого місця Арсенал відстає на два пункти.

Нагадаємо, що Деклан Райс потрапив у заявку збірної Англії на відбіркові матчі на Євро-2024. Він зможе зіграти 9 вересня проти збірної України.

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