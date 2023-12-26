Контракт чилійського форварда з Інтером закінчується влітку 2024 року. Новою командою Алексіса Санчеса може стати Аль-Іттіхад, за який виступає Карім Бензема.

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Як інформує RMC Sport, головний тренер саудівського клубу Марсело Гальярдо контактував із 35-річним гравцем збірної Чилі, запропонувавши йому перебратися в Аль-Іттіхад взимку. Аргентинський фахівець цінує Санчеса. Коли Гальярдо очолював Рівер Плейт, то вже намагався залучитися форварда.

Чилієць отримує небагато ігрового часу у складі Інтера. В поточному сезоні Алексіс зіграв у 12 матчах, забивши два голи. Цей факт може підштовхнути Санчеса до відходу.

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