"Прірва між Бензема та громадськістю зростає з кожним днем. Він не грає та не може зробити різницю. Окрім цього, він не докладає зусиль. Немов каже публіці: "Я просто розважаюсь з вами".

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Коли у січні приїхав Роналду, він показав ознаки того, що хоче грати. А Бензема нічого не запропонував. Наче він не подобається команді. Йому незручно. Я не знаю причин цього", – наводить слова Аль-Фараджа Football Talk.

Додамо, що Бензема провів 19 матчів за Аль-Іттіхад після переходу з Реала, в яких відзначився 12 голами та 4 асистами.

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