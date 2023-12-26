Контракт чилийского форварда с Интером истекает летом 2024 года. Новой командой Алексиса Санчеса может стать Аль-Иттихад, за который выступает Карим Бензема.

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Как информирует RMC Sport, главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо контактировал с 35-летним игроком сборной Чили, предложив ему перебраться в Аль-Иттихад зимой. Аргентинский специалист ценит Санчеса. Когда Гальярдо возглавлял Ривер Плейт, то уже пытался заполучить форварда.

Чилиец получает немного игрового времени в составе Интера. В текущем сезоне Алексис сыграл в 12 матчах, забив два гола. Это и факт может подтолкнуть Санчеса к уходу.

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