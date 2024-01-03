Форвард Барселоны Витор Роке получил игровой номер, под которым будет выступать в команде.

Бразилец присоединился к каталонцам зимой. Официальные соцсети клуба сообщили, что Витор Роке будет выступать под 19 номером.

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В Барселоне под 19 номером играли несколько именитых игроков. В частности в сезоне 2005/06 он принадлежал Лионелю Месси. Также под ним выступали Агуэро, Ферран Торрес, Клюйверт, Динь и Мунир.

Напомним, что Барселона заплатила за Роке 30 миллионов евро Атлетико Паранаэнсе, а еще 30 млн предусмотрены бонусами.

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