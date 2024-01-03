"Мессі? Він найкращий футболіст в історії. Мені пощастило з ним грати в одній команді.

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Дивився як Лео тренується і казав собі: "Що я тут роблю з ним?" Це було божевілля. У перший день, коли вперше побачив Мессі, я був шокований, злякався. На чемпіонаті світу, коли він вибив нас, я хотів, щоб Аргентина перемогла. Перемогла для Лео", – цитує Педрі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Педрі виступає за Барселону з 2019 року. У його активі 120 матчів, в яких він забив 17 голів та віддав дев'ять результативних передач.

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