Хорхе Сампаолі замінив Хулена Лопетегі на посаді головного тренера Севільї протягом цього сезону, але обстановка в клубі продовжує залишатися напруженою.

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Як повідомляє Deportes Cuatro, Сампаолі більше не спілкується з Мончі. Вони мають конфлікт через розбіжності в думках з приводу трансферної політики Севільї. Повідомляється, що Сампаолі та Мончі підтримують один з одним відносини виключно через президента Пепе Кастро.

Нагадаємо, що Севілья посідає 18 місце у чемпіонаті Іспанії.

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