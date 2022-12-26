Зірковий спортивний директор Севільї конфліктує не лише з гравцями, – джерело
Спортивний директор Севільї Рамон Мончі більше не спілкується із наставником команди Хорхе Сампаолі.
Хорхе Сампаолі замінив Хулена Лопетегі на посаді головного тренера Севільї протягом цього сезону, але обстановка в клубі продовжує залишатися напруженою.
Іско залишить Севілью через конфлікт із зірковим спортивним директором
Як повідомляє Deportes Cuatro, Сампаолі більше не спілкується з Мончі. Вони мають конфлікт через розбіжності в думках з приводу трансферної політики Севільї. Повідомляється, що Сампаолі та Мончі підтримують один з одним відносини виключно через президента Пепе Кастро.
Нагадаємо, що Севілья посідає 18 місце у чемпіонаті Іспанії.
Мессі та Роналду заклопотані, Златан зрадив традиції, Лунін дебютує в ролі тата: як футбольний світ святкував Різдво