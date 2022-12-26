Спортивный директор Севильи Рамон Мончи больше не общается с наставником команды Хорхе Сампаоли.

Хорхе Сампаоли заменил Хулена Лопетеги в должности главного тренера Севильи по ходу этого сезона, но обстановка в клубе продолжает оставаться напряжённой.

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Как информирует Deportes Cuatro, Сампаоли больше не общается с Мончи. У них конфликт из-за расхождений во мнениях по поводу трансферной политики Севильи. Сообщается, что Сампаоли и Мончи поддерживают друг с другом отношения исключительно через президента Пепе Кастро.

Напомним, что Севилья занимает 18 место в чемпионате Испании.

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