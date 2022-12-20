Іско залишить Севілью через конфлікт із зірковим спортивним директором
19:56 - Читать на русском
Іско розірве контракт із Севільєю за півроку після укладання угоди.
Атакувальний півзахисник Севільї Іско найближчим часом розірве контракт із клубом. Як повідомляє Marca, у гравця серйозний конфлікт зі спортивним директором клубу Рамоном Мончі.
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Іско підписав контракт із Севільєю у серпні 2022 року. За цей час півзахисник зіграв за команду 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та відзначився 3 гольовими передачами.
Угода Іско з клубом була розрахована на два роки.
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