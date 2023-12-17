Команда Стівена Джеррарда поступилася 0:2, а її зірковий форвард здійснив один з найгірших промахів у кар'єрі.

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Дембеле мав розкішний шанс зрівняти рахунок у компенсований до першого тайму час. Француз м'яко перекинув кіпера і влучив у стійку. Нападник Аль-Іттіфака відчайдушно біг на добивання, але не зміг підлаштуватися під м'яч на відстані лічених сантиметрів від воріт. На додачу Дембеле ще й болісно вдарився в стійку, яка тримає сітку.

Загалом статистика 27-річного форварда у Саудівській Аравії виглядає непогано – 9 голів та один асист у 11 матчах.

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