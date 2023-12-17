Команда Стивена Джеррарда уступила 0:2, а ее звездный форвард совершил один из худших промахов в карьере.

В Саудовской Аравии назначили самый курьезный пенальти в истории – пострадал тренер, которого сватали в сборную Украины

Дембеле имел роскошный шанс сравнять счет в компенсированное к первому тайму время. Француз мягко перекинул кипера и попал в штангу. Нападающий Аль-Иттифака отчаянно бежал на добивание, но не смог подстроиться под мяч на расстоянии считанных сантиметров от ворот. Вдобавок Дембеле еще и болезненно ударился в стойку, которая держит сетку.

В целом статистика 27-летнего форварда в Саудовской Аравии выглядит неплохо – 9 голов и один ассист в 11 матчах.

Йовичевич вернулся на тропу поражений, Аль-Хиляль увеличил отрыв от Роналду и компании до 10 очков: Саудовская Аравия