У Саудівській Аравії призначили найкурйозніший пенальті в історії – постраждав тренер, якого сватали до збірної України
У матчі 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Хазмом та Аль-Фатехом (2:0) стався курйоз.
Чемпіонат Саудівської Аравії, 16-й тур
Аль-Хазм – Аль-Фатех – 2:0
Голи: Віана, 5, Тозе, 14 (з пенальті)
У четвер, 7 грудня, найгірша команда чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хазм здобула несподівану перемогу над міцним середняком Аль-Фатехом (2:0). Обидва м'ячі були забиті господарями в дебюті зустрічі – до 14-ї хвилини. Причому другий гол відбувся завдяки дивовижному пенальті.
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Поки воротар гостей Якоб Рінні утримував м'яч у своїх руках, його партнер по команді для чогось зачепив його рукою. Для головного арбітра зустрічі цього виявилося достатньо, щоби вказати на 11 метрів.
Так команда Славена Біліча програла 6-й матч і втратила можливість піднятися на шосту сходинку турнірної таблиці. Раніше хорватського фахівця пов'язували із роботою у збірній України.