У матчі 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Хазмом та Аль-Фатехом (2:0) стався курйоз.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 16-й тур

Аль-Хазм – Аль-Фатех – 2:0

Голи: Віана, 5, Тозе, 14 (з пенальті)

У четвер, 7 грудня, найгірша команда чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хазм здобула несподівану перемогу над міцним середняком Аль-Фатехом (2:0). Обидва м'ячі були забиті господарями в дебюті зустрічі – до 14-ї хвилини. Причому другий гол відбувся завдяки дивовижному пенальті.

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Поки воротар гостей Якоб Рінні утримував м'яч у своїх руках, його партнер по команді для чогось зачепив його рукою. Для головного арбітра зустрічі цього виявилося достатньо, щоби вказати на 11 метрів.

Так команда Славена Біліча програла 6-й матч і втратила можливість піднятися на шосту сходинку турнірної таблиці. Раніше хорватського фахівця пов'язували із роботою у збірній України.

INACREDITÁVEL!



OLHA O PÊNALTI QUE O ZAGUEIRO DO AL FATEH COMETEU, BICHO KKKKK.



O CARA FOI DAR AQUELE FAMOSO TAPINHA NO GOLEIRO E METEU A MÃO NA BOLA KKKKKKKKKKKKKK



QUE BIZARRO! pic.twitter.com/tDpBayEWsU — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 7, 2023

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