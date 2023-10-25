"Коли вони забили свій другий гол, я пішов випити води. Потім кинув пляшку, не дивлячись. В останній момент я побачив, як вона закрутилась і влучила у тренера. Я попросив вибачення відразу і ще раз після гри. Сподіваюся, він не викине мене за це!

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Ми добре ладнаємо з Почеттіно. Я намагаюся щодня на тренуваннях показувати йому, на що я здатний. Працюйте старанно і просто постарайтеся відплатити йому, бо він дуже довіряє нам", – цитує Палмера прес-служба Челсі.

Нагадаємо, влітку молодий півзахисник перейшов з Ман Сіті за 40 млн фунтів. У 7 матчах за Челсі він оформив 2 голи та 2 асисти. Мудрик заробив пенальті, з якого Палмер відкрив рахунок у поєдинку проти Арсенала.

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